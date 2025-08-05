Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen 'Keşmir Sömürge Günü' törenine, Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık ve davetliler katıldı. Keşmir sorununu anlatan fotoğraf sergisinin de yer aldığı törende konuşan Büyükelçi Cüneyd, "Bu yıl, Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da Hindistan tarafından yasa dışı olarak işgal edilen Cammu ve Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının üzerinden 6 yıl geçmiş olacak. Bu adım, Keşmir halkını kendi topraklarında haklarından mahrum bırakmak ve mülksüzleştirmek amacıyla atılmıştır. Burada, Keşmirlilere destek vermek ve onların meşru kendi kaderini tayin hakkı için verdikleri direnişe saygı göstermek için toplandık. Bilindiği üzere, Cammu ve Keşmir meselesi, uluslararası camiada çözülmemiş en eski ihtilaflardan biridir. 1948'den bu yana BM Güvenlik Konseyi gündeminde yer almaktadır. BM Güvenlik Konseyi kararları, Keşmir halkının kendi kaderini tayin hakkını tanımaktadır. Ne yazık ki bu kararlar üzerinden 70 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen hala uygulanmamıştır. Geçtiğimiz 78 yılda Hindistan, yasa dışı işgalini kalıcı hale getirmek adına çeşitli yöntemlere başvurmuştur. Ancak 5 Ağustos 2019'dan bu yana, Keşmir'i 'Hindulaştırmak' ve Keşmirlileri kendi topraklarında güçsüz, etkisiz bir topluluk haline getirmek için yoğun bir kampanya yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

'HUKUKSUZLUK DEVAM EDİYOR'

AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık ise "1947'den bu yana Keşmir'de aynı hukuksuzluk devam ediyor. Dolayısıyla her seferinde yeniden hukuku hatırlatmak, insan haklarını hatırlatmak, insanlığı hatırlatmak, orada yaşanan trajediye, orada yaşanan katliamlara dikkat çekmek için bir araya geliyoruz. Bunu tekrar edeceğiz. Keşmir özgür olana kadar, Keşmir kendi haklarına kavuşana kadar, Keşmir insan haklarından, uluslararası hukuktan kaynaklı haklarına kavuşana kadar bunu tekrar etmeye devam edeceğiz" dedi. (DHA)