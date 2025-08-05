TBMM'de başlayan "Açılım Komisyonu" Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş konuşmasıyla çalışmalara başladı.

Parti sözcülerinin bir bölümü konuşmalarını tamamladı. Komisyon saat 15.15' de yemek arası verdi.

Bu arada iktidar milletvekilleri müzakere görüşmelerinin basına kapalı yapılacağını talep etti.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yemek sonrası gazetecilerin ve Tv kameramanlarının salona alınmayacağı ve Komisyonun kapalı devam edeceğini söyledi.

Komisyonun Adı Ne Olacak?

Açılım Komisyonunun yemek sonrası yapacağı toplantıda isimler üzerinde konuşmalar ve tekliflerin görüşülecek ve bugün Komisyonun adının belli olacağı belirtildi.

Toplantıda ayrıca ikinci toplantının cuma günü saat 11'de yapılacağı kararı verildi.