ÇAVUŞ IŞIK

Kırşehir’in Kaman ilçesinin Kargın Yenice Köyü’nde geçtiğimiz hafta sonu “6. Geleneksel Kömbe Şenliği” düzenlendi. Şenliğe hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen Kırşehirliler, yoğun ilgi gösterdi.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkan Dr. Metin Özaslan’ın önderliğinde Seymen ve Bacıerenleri, şenliğe katılarak renkli gösterilere imza attılar. Şenlik kapsamında “Türk Dünyası’nın Milli Kahramanı Gazi İbad Hüseynli Adına Har-ı Bülbül Çeşmesi”nin de açılışı yapıldı.

Sunuculuğunu deneyimli isim Zeynep Köşker’in üstlendiği şenlikte, Türk Dünyası’nın Milli Kahramanı Gazi İbad Hüseynlionur konuğu olarak yer aldı. Etkinliğe, Milli Eğitim Eski Bakanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Emekli Albay Aziz Ergen, UNESCO’nun Yaşayan İnsan Hazinesi Adem Göçer, Guinness Rekortmeni Ercan Buyruk, Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı Başkanı Çocuk Kan ve Genetik Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Duran Canatan ve gazeteci Oğuz Uçar da katılım sağladı.

ANKARA KULÜBÜ'NÜN SEYMEN VE BACIERENLERİ ŞENLİK RENK KATTI

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, protokol konuşmasında; Ankara Kulübü'nün Seymen ve Bacıerenleri olarak şenlikte bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Binlerce yıllık bir gelenek olan Seymenlik, hem Osmanlının kuruluşunda model olmuş, hem de geleneği sürdüren Seymenlerimiz Milli Mücadele'de Atatürk'e omuzdaş olmuştur. Atatürk'ün direktifiyle 1925 yılında kurulmuş Ankara'nın en köklü sivil temsilcisi Ankara Kulübü olarak, Ankara'nın tarihi kültürel değerlerine, Oğuz Türklerinden günümüze uzanan Seymenlik geleneği ile 800 yıllık Anadolu'nun ve Ankara'nın köklü kadın örgütlenmesi Anadolu Bacılarının kolu Bacıerenlik geleneğini 7'den 70'ye yaşatmaya çalışıyoruz. Kaman Kargın Yenice Köyü'nde olmaktan, şenliğe katılım sağlamaktan dolayı onur ve mutluluk duyduk, teşekkür ediyoruz. Şenliğimizin ve Türk Dünyası’nın Milli Kahramanı Karabağ Gazisi İbad Hüseynli adına yaptırılan 'Har-ı Bülbül' Çeşmesi hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası’nın Milli Kahramanı Karabağ Gazisi İbad Hüseynli de Kargın Yenice Köyü 6. Geleneksel Kömbe Şenliği'nin onur konuğu olmaktan ve köy meydanında adına yaptırılan “Har-ı Bülbül” Çeşmesi'nden dolayı onur ve gurur duyduğunu ifade etti.

Kargın Yenice Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Gürbüzoğlu ise, birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni ederek, şenliğin düzenlenmesine emek ve katkı sağlayanlara ve katılımcılara teşekkür etti.

Kargın Yenice Köyü Muhtarı Haydar Bozdoğan da konuşmasında kültür ve gelenekleri yaşatma, tanıtma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluk anlayışı içerisinde geleneksel hale getirdikleri şenliği ilerleyen yıllarda da sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

HAR-I BÜLBÜL ÇEŞMESİ’NİN AÇILIŞI YAPILDI

"Türk Dünyası'nın Milli Kahramanı Gazi İbad Hüseynli Adına Har-ı Bülbül Çeşmesi"nin dualarla açılışının ardından ziyaretçilere peynir ve zeytin eşliğinde yöresel lezzet kömbe ikram edildi.

Köyün geleneksel lezzetleri ve eğlenceli aktiviteleriyle ziyaretçilerin ağırlandığı şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Çeşitli dans ve müzik gruplarının sahne aldığı şenlik, gün boyu süren bir dizi etkinlikler ile kültürlerin buluşma noktası oldu.

DÖNÜŞ YOLUNDA KEYİFLİ MOLA

Şenlik sonrasında Ankara’dan gelen heyet, dönüş yolunda Anayurt Gazetesi’nin eski ortaklarından ve aynı zamanda Tunalı Medya Dağıtım firmasının sahibi İsmail Şen’in memleketindeki köy evinde mola verdi. İsmail Şen, Ankara’dan gelen gazetecileri evinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Katılımcılar ise İsmail Şen’e misafirperverliğinden ötürü memnuniyetlerini ifade ederek Ankara’ya döndüler.

KÖMBE NEDİR?

Kömbe, özellikle Kırşehir’de Ramazan ve Kurban bayramı arifesinde yüzyıllardır yörenin insanları tarafından yapılan, öncelikle komşulara ve daha sonra da misafirlere ikram edilen bir ekmek çeşididir.