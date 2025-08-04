Ankara Büyükşehir Belediyesi, bulvar, cadde, kavşak ve sokaklarda kaldırım, bordür ve beton bariyer çalışmaları yürütüyor. Çalışmalar, merkez ilçelerde 14, dış ilçelerde ise 8 farklı noktada devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2025 yılının sonuna kadar 500 bin metrekare parke taşı, 355 bin metrekare bordür, 105 bin metrekare kılavuz uyarıcı parke ve 42 bin adet beton bariyer montajı yapılması planlanıyor.

Keçiören ve Yenimahalle’de imalatlar tamamlandı

Keçiören ilçesinde 2 bin 929 metre bordür, 1.595 metre bahçe bordürü ve 5 bin 580 metrekare tretuvar döşemesi tamamlandı. Yenimahalle’de ise 4 bin 570 metre bordür, 2 bin 905 metre bahçe bordürü ve 3 bin 962 metrekare tretuvar imalatı gerçekleştirildi.

Görme engelli bireylerin güvenli ulaşımına yönelik planlanan 105 bin metrekarelik kılavuz uyarıcı parke çalışmaları da plan doğrultusunda sürdürülüyor.

“Çalışmalar merkez ve dış ilçelerde sürüyor”

Fen İşleri Daire Başkanlığı Kaldırım Yapım, Bakım ve Onarım Şube Müdürü Mehmet Karabayır, yürütülen çalışmalarla ilgili olarak, “Merkez ilçelerde 14, dış ilçelerde ise 8 noktada kaldırım, bordür ve beton bariyer imalatı gerçekleştiriyoruz. 2025 yılı sonuna kadar 500 bin metrekare parke taşı, 355 bin metrekare bordür, 105 bin metrekare kılavuz parke ve 42 bin adet beton bariyer imalatı hedefleniyor” açıklamasında bulundu.