Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bingöl’de yaptığı ziyaretler ve toplu açılış töreninde, şehri kalkındıracak yeni yatırımların önümüzdeki dönemde hızlıca devreye alınacağını açıkladı. Kacır, “Terörsüz Türkiye ile Bingöl ve bölge daha da bereketlenecek. Kazanan Bingöl, kazanan Türkiye olacak” dedi.

Bakan Kacır, Bingöl’de Sütaş Entegre Tesisleri’ni ziyaret etti, ardından Ekinyolu Köyü’nde düzenlenen Tarım Makinaları Parkı ve Silaj Paketleme Tesisi toplu açılış törenine katıldı. Törene Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti ve MHP il başkanları ile davetliler katıldı.

Kacır, “Bingöl’ü yeni yatırımlarla geliştirmeye devam edeceğiz. Fırat Kalkınma Ajansı aracılığıyla 12 yeni projeyi hayata geçiriyoruz. 23 yılda Türkiye, Ar-Ge ve katma değerli üretimle dünyanın önemli üretim merkezlerinden biri haline geldi. Bingöl de bu kalkınma sürecinde önemli bir rol oynayacak” ifadelerini kullandı.

Bingöl’de sanayi altyapısı güçlendiriliyor

Bakan, Bingöl Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) üretimin artırıldığını ve 1200’den fazla istihdam yaratıldığını belirtti. OSB’nin 92 hektarlık genişleme alanının altyapı ve arıtma tesislerinin tamamlanmak üzere olduğunu aktardı. KOSGEB destekleriyle 23 yılda Bingöl’de KOBİ’lere 969 milyon lira destek sağlandığını kaydeden Kacır, yatırım teşvik sistemiyle şehirde 54 milyar liralık yatırım ve 14 binden fazla istihdam hedeflendiğini söyledi.

Bölgesel kalkınma ve markalaşma hedefleri

Kacır, “Bingöl için hazırlanan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi kapsamında süt hayvancılığı, kaba yem üretimi ve tarım makineleri imalatı öncelikli sektörler olarak belirlendi. Önümüzdeki dönemde bu alanlarda katma değer artışı, ölçek büyütme ve markalaşmayı hızlandıracağız. Tarımda yenilikçi uygulamalar geliştirilecek, gençlerin tarıma ilgisi artırılacak” dedi.

Son olarak Bakan Kacır, “Bingöl’ü kalkındıracak projeleri süratle hayata geçireceğiz. Terörsüz Türkiye ile bölgenin bereketi artacak. Gençlerin hayallerini gerçekleştirebileceği bir ortam oluşturacağız” diyerek sözlerini tamamladı.