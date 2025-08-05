Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Krater Gölü, yaz aylarında ziyaretçilerini ağırlıyor. Tatvan sınırlarındaki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'ne gelen ziyaretçiler, araçların önünde durup yiyecek bekleyen bozayıları elle besleyip, cep telefonuyla fotoğraf çekiyor. Bölgede gözlem ve araştırma yapan doğa gözlemcileri, Bitlis Valiliği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli ile jandarma ekiplerinin aldığı tedbirlere rağmen, ayıları elle beslemeye çalışan ziyaretçileri uyardı. Uzun yıllardır bölgede gözlem yapan Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından bölgeye asılan uyarıcı tabelalara rağmen ailelerin çocuklarını da yanlarına alarak bozayılara yaklaşmaya devam ettiğini söyledi. Dr. Cihan Önen, alınan tedbirlerin yerinde olduğunu söyleyerek, Nemrut'ta yaşayan ayılar bu aralar yiyecek bulmakta hayli zorlanıyor. Daha önce de hazır yiyeceklere alışmışlardı. Alınan tedbirlerin ardından meydanda çöplerin az olduğunu görüyoruz. Bu olumlu bir gelişme. Alınan tedbirler sonrası bölgeye yine vatandaşlar piknik yapmaya geliyor. Anne ayılar, yavrularıyla birlikte bölgede geziyor. Özellikle anne ayılar çok tehlikeli oluyor. Vatandaşların bu bölgeye çok fazla gitmemesi gerekir. Ziyaretçiler ayılara çok fazla yaklaşıyor. Bu da tehlikeli bir durum oluşturabilir diye konuştu. (DHA)

Görüntü Dökümü

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-Nemrut Krater gölü çevresinde yaşayan ayılardan detay

-Ayıları fotoğraflamak isteyen vatandaşlardan detay

-Ayı saldırılarından görüntü

-Nemrut Krater gölü ve çevresinden detay

-Ayıların çöpleri karıştırmasından detay

-Vatandaşların ayıları görüntülemesinden detay

-Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen ile röportaj

-Genel detaylar

Haber Özcan ÇİRİŞ BİTLİS, (DHA)