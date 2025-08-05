Kaza sonrası hastanelerde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret eden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Numune Hastanesi’nde basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:

"Maalesef bu sabaha karşı ilimiz sınırları içerisinde iki trafik kazası meydana geldi. İlki Suşehri ilçesi Geminbeli civarında olan kazada Şanlıurfa’dan Ordu’ya fındık işçilerini taşıyan bir minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu oluşan bir kazaydı, kazanın hemen akabinde tüm ekiplerimiz AFAD, trafik, ambulans ve tüm ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Yaralılar gerek kara ambulansı gerekse hava ambulanslarımızla çevredeki hastanelere intikal ettirildi. Yaralıların tedavileri bu hastanelerde devam ediyor. Biz de şu anda Numune Hastanesindeyiz. Suşehri Geminbeli'nde yapmış olduğu tek taraflı kazada son durum; maalesef burada 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3'ü ağır olmak üzere 17 vatandaşımız da yaralı durumda. Tedavileri hem Numune Hastanemizde hem de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor. Diğer kazamızda Zara Tödürge Gölü saat 06:00 civarında meydana geldi. Bu kazada da 8 vatandaşımız hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Tedavileri Numune Hastanemizde devam ediyor. Ben yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum."

Yaralıların Tedavisi Sürüyor

Kazada yaralanan 17 kişiden bir kısmı Sivas Numune Hastanesi'ne, diğerleri ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan aynı gün Sivas'ın Zara ilçesi Tödürge Gölü yakınlarında meydana gelen başka bir kazada ise 8 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.