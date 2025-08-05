Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan “Terörsüz Türkiye Komisyonu”, bugün saat 11.00’de ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geldi.

Komisyon, Türkiye’de terörle mücadeleye yönelik politikaları ele almayı ve kapsamlı çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlarken, toplantıdan gelen ilk görüntüler ve paylaşımlar, kamuoyunda dikkat çeken bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Toplantının yapıldığı salonda, Mustafa Kemal Atatürk’ün portresinin bulunmaması sosyal medya ve siyasi çevrelerde tepkilere yol açtı.