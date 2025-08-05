Gazeteci Murat Ağırel’in sosyal medyada gündeme getirdiği iddia, eğitim camiasında büyük yankı uyandırdı. Ağırel’in paylaşımına göre, savcılık iddianamesinde yer alan bir ifade, ÖSYM sistemine yönelik usulsüzlükleri gözler önüne serdi.

Sanığın ifadesinde, bazı kişilerin sınav puanlarının sistem üzerinden yükseltildiği açıkça yer aldı. Ağırel, söz konusu ifadeyi kamuoyuyla paylaşmasının ardından, sahte diploma düzeninden faydalanan bazı çevrelerin rahatsız olduğunu ve organize sosyal medya hesaplarıyla olayı örtbas etmeye çalıştıklarını belirtti.

Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.