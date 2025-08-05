Ankara Keçiörengücü resmi kaynakları, “Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Aykut Özer ile anlaşmaya varmıştır. Aykut’a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz.” ifadeleriyle transferi duyurdu.
Aykut Özer’in Kariyerinde Hangi Takımlar Var?
32 yaşındaki kaleci Aykut Özer, futbol kariyerine altyapısından yetiştiği Almanya’nın köklü kulübü Eintracht Frankfurt’ta başladı. Kariyeri boyunca birçok takımda forma giydi:
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Karabükspor
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Fortuna Sittard (Hollanda)
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Fatih Karagümrük
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Samsunspor
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Amed Sportif Faaliyetler
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Sarıyer
🔥 HOŞ GELDİN AYKUT ÖZER— Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (@ankara_kg) August 5, 2025
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Aykut Özer ile anlaşmaya varmıştır.
Aykut'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz.#AnkaraKeçiörengücü 💜 pic.twitter.com/nw9UHL2bOe