İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, başkanlık sistemine yönelik eleştirilerini bir kez daha dile getirdi.

Dervişoğlu, Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik krizlerin temelinde mevcut sistemin olduğunu savunarak, çözümün ancak muhalefetin ortak bir cumhurbaşkanı adayı etrafında kenetlenmesiyle mümkün olabileceğini söyledi.

Dervişoğlu yaptığı açıklamada, “Bu sistem artık sürdürülemez hale geldi. Milletin iradesi vesayet altında, denge ve denetleme mekanizmaları yok sayılıyor. Türkiye’yi bu çıkmazdan çıkaracak olan şey yeniden parlamenter sistemdir. Bunun yolu da güçlü bir mutabakat ve ortak adayla mümkündür” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken muhalefet partilerine çağrıda bulunan Dervişoğlu, “Hepimiz farklı görüşlerden olabiliriz ama bu sistemden kurtulmak için ortak bir cumhurbaşkanı adayında birleşmek zorundayız. Aksi halde iktidar bu sistemi kalıcı hale getirecek” ifadelerini kullandı.