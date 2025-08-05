Karabük’ün merkez ilçesine bağlı Arıcak köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Saat 16.00 sıralarında başlayan yangın kısa sürede büyürken, alevleri fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Karabük Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopteri yangına müdahale için olay yerine yönlendirildi. Ekipler, hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangın söndürme çalışmalarına köy halkı da destek veriyor. Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangının kontrol altına alınması için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgede soğutma çalışmaları da sürüyor.