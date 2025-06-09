5 Haziran günü, evinde elektrik çarması sonucu 70 dakika kabi duran ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırıldığı günden bugüne saplık durumu daha iyi olsa da durumu değişiklik gösteren Zeyrek'in 3 ile 5 dakika boyunca hayati risk oluşturan kaçak akıma maruz kaldığı değerlendiriliyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Memişoğlu, " Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.



Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) June 9, 2025