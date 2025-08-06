11 Temmuz gecesi saat 23.50 sıralarında gerçekleşen olayda, şapkalı şüpheli M.G., caminin kütüphanesinden aldığı incilin sayfalarını yırtıp kağıtları ateşe verdi. Üzerine beraberinde getirdiği parfümü sıkarak alevlerin hızla yayılmasını sağladı. Halının tutuşmasıyla çıkan yangına, olay yerindeki bir vatandaş ve cemaatten bir kişi müdahale ederek yangının büyümesini önledi.

Güvenlik Kameraları ve Polis Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, camideki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Olay sonrası Sultanahmet Meydanı’nda aracına yönelen M.G., yedek kıyafetlerini giyerek izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak gerçekleştirilen başarılı operasyonla evinde yakalandı. Evinde olayda kullandığı parfüm şişesi de ele geçirildi.

M.G. Hakkında Hukuki Süreç Başladı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyeti, olayla ilgili soruşturmayı ve olası bağlantıları araştırmaya devam ediyor.

Ayasofya’da Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Bu üzücü olayın ardından, Ayasofya Camii ve çevresinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Yetkililer, camiye yönelik olası tehditlere karşı vatandaşların güvenliğinin en üst düzeyde sağlanacağını açıkladı.