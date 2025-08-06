Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 23 yaşındaki forvet oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Transfer sosyal medya hesaplarından da “Ali Akman’a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz.” ifadeleriyle paylaşıldı.

Ali Akman Kimdir?

Futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan Ali Akman, genç yaşta gösterdiği performansla dikkat çekti. Ardından yurt dışında Eintracht Frankfurt ve kiralık olarak NEC Nijmegen formalarını giyen genç yıldız, Türkiye’ye dönüşte Göztepe ve son olarak Çorum FK’da oynadı.

Hücum hattındaki dinamizmi ve oyun zekâsıyla bilinen Ali Akman, artık Ankara Keçiörengücü’nün başarısı için ter dökecek.

Ankara Keçiörengücü’nde Hedef Süper Lig

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Ankara Keçiörengücü, bu transferle hücum hattını sağlamlaştırdı. Ali Akman transferi, kulübün Trendyol 1. Lig’de üst sıraları hedeflediğini bir kez daha gösterdi.