Edinilen bilgilere göre, 5 Ağustos gecesi Ankara’da meydana gelen olayda Saliha Akkaş, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Salih Akkaş tarafından bıçaklandı. Saliha Akkaş'ı bıçaklayan boşanma aşamasındaki eş Salih Akkaş olay yerinde intihar ederek yaşamına son verdi. Hastaneye kaldırılan Saliha Akkaş ise 6 Ağustos sabahı yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın ardından kamuoyunda büyük yankı uyandı. TBMM’de görevli olduğu öğrenilen Akkaş’ın ölümü üzerine milletvekillerinden ve yurttaşlardan art arda tepkiler geldi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin yetersiz kaldığına dikkat çeken açıklamalarda, koruma kararlarının etkisizliği, İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması ve 6284 sayılı kanunun uygulanmasındaki eksiklikler tekrar gündeme geldi.

Aysu Kaya: “Saliha'nın anısı mücadelemizde yaşayacak”

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Aysu Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Saliha Akkaş yaşam mücadelesini kaybetti. Saatlerce direndi... Vücuduna aldığı 40’tan fazla bıçak darbesine rağmen hayata tutunmaya çalıştı. Ama olmadı. Saliha’yı kaybettik. Öncelikle Saliha'ya Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve tüm TBMM çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Bir kadın daha, boşanmak istediği erkek tarafından vahşice katledildi. Üstelik bu cinayet, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapan bir kamu çalışanına karşı işlendi. Şimdi soruyorum: Buna da mı sessiz kalacaksınız? TBMM çatısı altında görev yapan bir kadının katledilmesini de mi görmezden gelecekseniz? Saliha için sessiz kalmayacağız. Bu ülkede bir kadının daha adı, bir cinayet dosyasına yazılmasın diye susmayacağız. Saliha'nın anısı mücadelemizde yaşayacak. Ve biz, bu karanlık düzeni mutlaka değiştireceğiz!"

Sevda Erdan Kılıç: “Bu bir devlet ihmali, bir siyasi tercihtir”

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı; "Devletin koruma tedbiri aldığı bir kadın daha göz göre göre katledildi. Kimse onu korumadı. Meclisten çalışma arkadaşımız Saliha Akkaş, boşanmak üzere olduğu erkek tarafından dün 37 yerinden bıçaklandı. Bugün ise yaşam savaşını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Şiddet yanı başımızda. Bir gün eş… Bir gün kardeş… Bir gün baba ya da herhangi bir akraba oluyor! Ve her defasında “devlet” yok oluyor! İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldı, 6284 sayılı yasa etkisiz bırakıldı, kadınların yaşam hakkı korunmuyor. Kadınlar her gün öldürülüyor, ama iktidar hala “aile bütünlüğü” diyerek şiddeti meşrulaştıran bir zihniyeti sürdürüyor! Bu bir bireysel suç değil, bu bir devlet ihmali, bir siyasi tercihtir. Saliha’yı koruyamayan bu düzenin, artık tek bir kadının daha adını mezar taşına yazacak hakkı yok! Kadınlar bu karanlık düzene karşı yaşam hakkını savunmaya devam edecek. Ve biz susmayacağız!"

Meral Danış Beştaş: “Hiçbir kadın şiddet tehdidiyle yaşamak zorunda değil”

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ise paylaşımında kadınların hayat hakkına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: "Daha dün Meclis koridorlarında “günaydın” dediğimiz bir kadın,(Saliha Akkaş) bugün erkek şiddeti nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor. Meclis personelinin, eşi tarafından bıçaklanması; şiddetin ne kadar yakınımızda, hatta içimizde olduğunu bir kez daha gösterdi. Hiçbir kadın, evinde, iş yerinde ya da kamusal alanda şiddet tehdidiyle yaşamak zorunda değil. Bu ülkenin kadınları, korunmayı değil; hayatlarına yönelen şiddetin önlenmesini, faillerin ise cezasız kalmamasını istiyor. Tam da bunun için İstanbul Sözleşmesi diyoruz! Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz!"

"İstanbul Sözleşmesi yaşatır"

Tepkilerde, İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe girmesi gerektiği yönünde talepler de yükseldi. Kadınlar, şiddete karşı etkili önlemlerin alınmaması durumunda benzer olayların yaşanmaya devam edeceği uyarısında bulundu.