Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde okulların bakım ve onarımına yönelik proje başlatıldı.

Bu kapsamda, İlçeye bağlı Katranlı köyü ilkokulu yükümlüler tarafından boyandı, gerekli tadilatları yapıldı.

Ermenek Kaymakamı Uğur Almalı, bu tür projelerin devam etmesini gerektiğini, kurumlar arasındaki iş birliğiyle çocukların daha iyi koşullarda eğitim görmesine katkı sağlandığını söyledi.

Ermenek Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Doğan ise denetimli serbestlik yükümlülerinin kamu yararına hizmetlerde yer almasının hem bireysel gelişimlerini hem de toplumsal uyumu desteklediğini aktardı.

İlçe genelinde eğitim ortamlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.