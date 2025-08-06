Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamında, kırık kemiklerin onarımında kullanılabilecek yerli üretim, biyouyumlu greft malzemeler geliştirileceği bildirildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen NEÜ Veteriner Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ömer Tarık Orhun, amaçlarının kırık ya da eksik kemiklerin yerine yerleştirilebilecek malzemeler üretmek olduğunu söyledi.

Üretimde kullanılan malzemelerin doğa dostu olmasının, vücut tarafından kolayca kabul edilmesi ve iyileşmenin hızlanması için önemli olduğunu belirten Orhun, şunları kaydetti:

'Apatit ve vollastonit adlı iki malzeme ile özel bir deniz canlısından elde edilen diyatom iskeletlerini birleştiriyoruz. Antibakteriyel özellik kazandırmak için gümüş katkısı da ekliyoruz. Bu laboratuvar ortamında tavşanlarda kemik iyileşmesini test etmek için kullanılacak. Çalışmamız biyoloji, kimya, malzeme ve veterinerlik alanlarından birçok uzmanın ortak katkısıyla yürütülüyor. Sağlık ve sürdürülebilir çevreci çözümler açısından oldukça önemli bir proje.'