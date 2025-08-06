50'den fazla şarkı seslendiren Jennifer Lopez, sahne enerjisi, dansları ve kostümleriyle izleyenleri adeta büyüledi. İstanbul konseri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, dünya yıldızına Türk hayranlarından büyük ilgi vardı.

Sahra Şaş’a Yoğun İlgi: Yerli Jennifer Lopez Konserdeydi

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de “Nare” karakteriyle tanınan ve Jennifer Lopez’e benzerliğiyle dikkat çeken Sahra Şaş, konserin ilgi çeken isimlerinden biri oldu. Sosyal medyada “yerli JLo” olarak anılan oyuncu, Lopez’in şarkılarına danslarıyla eşlik etti.

Cemre Baysel’den Kanal D’ye Dönüş Kutlaması

Kanal D’nin yeni dizisinin başrol oyuncusu Cemre Baysel de Jennifer Lopez konserindeydi. Siyah kombiniyle şıklığıyla dikkat çeken Baysel, etkinlikte basına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yeniden Kanal D’de olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım. Jennifer Lopez konseri bu mutluluğu kutlamak için harika bir fırsat oldu.”