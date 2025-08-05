Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Orhan Bey döneminin anlatılacağı yeni sezonda dizinin yönetmenliğini artık Bülent İşbilen üstlenecek.

Yeni dönemde Orhan Bey karakterini Mert Yazıcıoğlu canlandıracak. Osman Bey rolünü ise usta oyuncu Cihan Ünal devralacak. Dizinin başrol kadın karakteri Nilüfer Sultan için genç oyuncu Alina Boz’la görüşmeler yapıldı.

Alina Boz Teklife Henüz Yanıt Vermedi

Bozdağ Film ile bir araya gelen Alina Boz’un, Nilüfer Sultan rolünü kabul edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Malhun Hatun İçin Üç Önemli İsim Gündemde

Yeni sezonda Malhun Hatun karakteri için Nebahat Çehre’nin yanı sıra Bennu Yıldırımlar ve Nazan Kesal gibi deneyimli isimlerin de adı geçiyor.