Mazu Yachts’ın sahibi ve tanınmış yat tasarımcısı Halit Yukay, Yunanistan’ın Mikonos Adası’na gitmek üzere yatıyla denize açıldıktan kısa süre sonra kendisinden haber alınamadı. Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında, Yukay’a ait lüks yat parçalanmış halde bulundu.

Arama-Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Yalova’dan hareket eden iş insanının yakınları, uzun süre haber alamayınca durumu yetkililere bildirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde başlatılan arama-kurtarma çalışmaları hem deniz yüzeyinde hem de çevre kıyılarda yoğun şekilde sürdürülüyor. Yatın gövdesinin ikiye ayrılmış şekilde denizde sürüklendiği bildirildi.

Halit Yukay Kimdir?

1982 doğumlu Halit Yukay, çocukluk yıllarından itibaren denizcilik ve tekne tasarımına ilgi duyan bir isim olarak tanınıyor. Türkiye merkezli Mazu Yachts’ın kurucusu olan Yukay, kişiye özel yat üretimiyle sektörde öne çıkıyor. Şirketin ürettiği yatlar arasında Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi ünlü isimlerin tercihleri de bulunuyor.

Soruşturma Sürüyor

Yukay’a henüz ulaşılamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, teknede yalnızca Halit Yukay’ın bulunduğunu ve parçalanma nedeninin henüz netlik kazanmadığını açıkladı.