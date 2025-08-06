TBMM Destek Hizmetleri Dairesinin personeli Saliha Akkaş’ın boşanma aşamasındaki eşi tarafından 37 yerinden bıçaklanan bıçaklanarak öldürülmesi Meclis’te milletvekilleri, gazeteciler ve TBMM personeli tarafından protesto edildi.

Meclis bahçesinde oturma eylemine CHP Grup Başkan vekili Murat Emir ve CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer ile DEM Partili Meral Danış Beştaş, Parlamento Muhabirleri Derneği üyeleri ve Saliha Akkaş’ın TBMM’deki çalışma arkadaşları da katıldı.

TBMM Başkanlığı da Akkaş için taziye mesajı yayımladı.

UZUN SÜRE ŞİDDET GÖRÜYORDU!

Aile üyelerinin iddialarına göre, Saliha Akkaş uzun süredir eşinden şiddet görüyor, tehdit ediliyordu. Akkaş, Meclis’in destek hizmetleri bölümünde ikinci katta çalışıyordu. Boşanma kararı sonrası ise baskının daha da arttığı, Saliha Akkaş’ın defalarca koruma talebinde bulunduğu ve şikayet dilekçeleriyle durumu resmi makamlara bildirdiği öğrenildi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Saliha Akkaş’ı önceki gün Güven Hastanesi’nde ziyaret etmiş, durumu hakkında bilgi almıştı. Tüm müdahalelere rağmen Saliha Akkaş kurtarılamamıştı.

Ziyaretin ardından CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, iktidarı eleştirerek şunları söylemişti: “Devleti yönetenlerin artık oturup düşünmesi gerekiyor. ‘Biz bu ülkenin kadınlarını ve çocuklarını koruyamıyoruz’ diyebilmeleri gerekiyor. Saliha'nın durumu çok kritik. Doktorlar büyük bir mücadele veriyor. Ama bu ülkede kadınlar canlarını korumaya çalışırken öldürülüyor.”

