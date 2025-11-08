Bursa'da jandarmanın operasyonlarında 434 bin bandrolsüz makaron, 26 bin makarona tütün basılmış sigara, 1 ton 100 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi; 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ticaretine yönelik kent genelinde 3-8 Kasım tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. İş yerleri ve depolara yönelik yapılan baskınlarda; 434 bin bandrolsüz makaron, 26 bin makarona tütün basılmış sigara, 1 ton 100 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün, 1 sigara basma makinesi, 3 sigara basma makinesine ait tütün haznesi ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. Kaçak malzemelere el konulurken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA