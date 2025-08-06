Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, sezonun açılış maçında Samsunspor deplasmanına en iyi skoru almak için çıkacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İlk maçlar her zaman zordur. Biz de bunun farkındayız. Taktiksel, fiziksel ve mental anlamda iyi hazırlandık. Bu süreçte yoğun çalıştık, oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onlar da taktiksel olarak ne istediysek sahaya yansıttılar. Samsunspor maçında alacağımız iyi bir sonuç, moral ve motivasyon açısından da önemli olacak.”

Transfer Süreci Devam Ediyor: "Uygun Olanı Tercih Edeceğiz"

Gençlerbirliği’nin transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Eroğlu, özellikle hücum hattına takviye yapmak istediklerini söyledi:

“Ülkemizde transfer yapmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Biz de bütçemize uygun, takıma katkı sağlayacak oyuncular arıyoruz. Özellikle santrfor, kanat ve hücuma dönük orta saha bölgelerine transfer yapmamız gerekiyor. Ancak bu süreç, hem ekonomik koşullar hem de ligimizin durumu nedeniyle biraz yavaş ilerliyor. Bizim için uygun olan ismi tercih edeceğiz.”

Eroğlu, Gençlerbirliği’nin hedeflerini ise şu şekilde özetledi:

“Bu sezon sadece sportif başarı değil; aynı zamanda total futbol oynayan, kurumsal yapısını oturtmuş bir Gençlerbirliği hedefliyoruz.”

Peter Etebo: “Samsunspor Zorlu Bir Rakip”

Takımın orta saha oyuncusu Peter Etebo, hazırlık sürecinin takım içi uyumu artırdığını vurguladı. Samsunspor'un güçlü bir ekip olduğunu belirten Etebo:

“Hazırlık maçları yeni gelen oyuncularla uyum açısından çok faydalı oldu. Samsunspor önemli bir takım. Avrupa Kupaları'nda mücadele edecekler. Ama biz de artık Süper Lig'de varız. Bir yerden başlamak gerekiyor. Bu maça hazırız.”

Gökhan Akkan: “Bu Ligin Yabancısı Değiliz”

Gençlerbirliği’nin kaleci transferi Gökhan Akkan ise Süper Lig’e “geri döndüklerini” vurgulayarak şunları söyledi:

“Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Artık maç haftasındayız. Süper Lig’e yeni çıktık ama bu ligin yabancısı değiliz. Takım olarak Samsunspor maçıyla birlikte iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.”

Gökhan ayrıca Samsunspor’a Avrupa kupalarında başarılar dileyerek dostane bir mesaj da verdi.