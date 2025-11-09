Maçın başında direnç gösteremeyen Denizli ekibi, ikinci periyodun son 5 dakikasında yaşadığı kötü performansla farkın açılmasına engel olamadı. Maç boyunca özellikle boş atışlarda etkisiz kalan Merkezefendi, Hans’ın sakatlığı sonrası maçta tutunamadı.

Antrenör Zafer Aktaş, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Maça savunma enerjisi düşük başladık. İkinci yarıda farklı savunma ve hücum stratejileriyle oyunu dengelemeye çalıştık fakat başarılı olamadık. Maçlara iyi başlamayı öğrenmek zorundayız” dedi.

Bu sonuçla Merkezefendi Basket, son 6 maçta 5’inci mağlubiyetini almış oldu. Ligde alt sıralarda yer alan ekip, bir sonraki maçta galibiyet arayacak.