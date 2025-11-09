Son 6 maçta 4. yenilgisini alan ve ligde 11 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebilen Manisa FK, milli araya 10 puanla düşme hattında girdi.

Taner Taşkın’dan Maç Yorumu

Geçen hafta istifası yönetimden dönen teknik direktör Taner Taşkın, maç sonunda yaptığı açıklamada, takımının mağlup olmayı hak edecek bir oyun sergilemediğini belirtti. Taşkın, “Biz mücadele ettik ancak verilen penaltı kararı ağır ve kabul edilemez bir durumdu. Sivasspor isminin büyüklüğüyle galip geldi, sahada sergilenen oyunla değil” ifadelerini kullandı.