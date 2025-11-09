Deplasmanda Arnavutköy yenilgisi sonrası moral bulan İzmir temsilcisi, Adanaspor karşısında aldığı farklı galibiyetle zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Bu sezon iç sahada oynadığı tüm maçları kazanan Aliağa Futbol, evinde 6’da 6 yaparak profesyonel liglerde son 3 sezondur yenilmezlik serisini korudu.
12 maç sonunda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 25 puana ulaşan Aliağa, liderlik takibini sürdürdü. Takımın formda isimlerinden Mertcan 8 gole, Harun ise 7 gole ulaştı.
Öte yandan, genç oyunculardan kurulu Adanaspor’da 15 yaşındaki Mehmet Taşcı, Aliağa karşısında attığı golle TFF 2’nci Lig tarihinin en genç golcüsü unvanını elde etti.
