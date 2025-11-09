İzmir temsilcisi, bu sonuçla üst üste 3. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı ve son üç maçta gol atma başarısı gösteremedi.

Evinde oynadığı son 5 maçta da galibiyet yüzü göremeyen kırmızı-lacivertliler, 11 maçta 4 beraberlik, 7 yenilgiyle sadece 4 puan toplayarak düşme hattına demir attı.

Geçen sezon Play-Off oynayan Altınordu, bu sezon küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veriyor.

Altınordu’da Kırmızı Kart Krizi

Karşılaşmada kırmızı kartlar da Altınordu’nun moralini bozdu.

62. dakikada oyundan alınan Tugay, 65. dakikada yedek kulübesinde doğrudan kırmızı kart gördü.

Oyuna ikinci yarıda giren Sercan ise 87. dakikada ikinci sarı karttan atılarak takımını 10 kişi bıraktı.

İki oyuncu da gelecek hafta Kastamonuspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Öte yandan sakatlığı bulunan Kerim’in durumu hafta içinde netlik kazanacak.

Genç Kaleci Arif’ten Penaltı Rekoru

Altınordu’nun genç file bekçisi Arif Şimşir (20), bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Şanlıurfaspor maçında rakibin kazandığı iki penaltıdan birini kurtaran Arif, bu sezon 11 maçta 6. kez penaltı kurtararak rekor kırdı.

Altınordu altyapısından yetişen genç kaleci, daha önce Erbaaspor, Elazığspor, Karaman FK ve Batman Petrolspor (2) maçlarında da penaltılara geçit vermemişti.