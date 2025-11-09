Bu galibiyetle birlikte İzmir temsilcisi, Play-Off hattı için yeniden iddialı konuma geldi.

Rakibine bu sezon evinde ilk yenilgisini yaşatan Tire FK, 10 maç sonunda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 16 puana ulaştı.

Sarı-kırmızılıların golcü oyuncusu Atakan Akbulut (24), Denizli deplasmanında takımının tek golünü atarak bu sezonki 8’inci golüne imza attı.

Toplam 15 golle takımının hücum gücünü sırtlayan Atakan, gol krallığı yarışında iddiasını sürdürdü.

Tire FK, önümüzdeki hafta sahasında Eskişehirspor’u konuk edecek.

Öte yandan Anıl Doyuran, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.