Yandex'in açıklamasına göre, kullanıcı oylarıyla belirlenen bu projede, Galatasaray’ın stadyumu detaylı bir şekilde dijital ortama aktarıldı. Yandex Maps ve Yandex Navigasyon'un en güncel sürümlerine entegre edilen 3D model, Ali Sami Yen’in mimarisini, sarı-kırmızı koltuk düzeniyle yazılmış GALATASARAY ifadesini ve aslan maskotu gibi sembolik ögeleri birebir yansıtıyor.

Gece Modu ve Aslan Detayıyla Eşsiz Deneyim

Stadyumun gece modu versiyonu, maç akşamlarını anımsatan aydınlatma efektleri ile kullanıcıya etkileyici bir görsel deneyim sunuyor. Galatasaray’ın simgesi olan aslan figürü, modelin merkezine konumlandırılarak kulüp kimliği güçlü şekilde vurgulanıyor.

Navigasyonda Pratiklik ve Görsel Şölen Bir Arada

3 boyutlu RAMS Park modeli yalnızca görsel bir yenilik değil; aynı zamanda stadyum çevresinde yön bulmayı kolaylaştıran fonksiyonel bir rehber olarak da öne çıkıyor. Kullanıcılar, giriş kapıları, oturma alanları gibi detaylara harita üzerinden kolaylıkla erişebiliyor. Ayrıca, araçla, yürüyerek ya da toplu taşıma ile güzergâh oluşturmak mümkün.

Yazeka ile Yapay Zeka Destekli Bilgilendirme

Yandex’in yapay zeka asistanı Yazeka sayesinde, kullanıcılar RAMS Park hakkında tek tıklamayla otomatik özet bilgilere ulaşabiliyor. 3D modele harita üzerinde dokunan kullanıcılar, stadyum hakkında detaylı bilgilere erişebiliyor.

Yandex Türkiye'den Futbol Kültürüne Dijital Katkı

Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, Türkiye’de futbolun sadece bir spor değil, aynı zamanda “yaşayan bir kültür” olduğuna dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

“Hazırlanan ilk 3D stadyum modeli sadece mimariyi değil, aynı zamanda bir kimliği yansıtıyor. Milyonlarca insan için çok büyük anlam taşıyan futbol kültürüyle, modern dijital teknolojilerimiz aracılığıyla insanları bir araya getirmek bizim için önemli bir adım.”

3D Stadyum Özelliği Nasıl Kullanılır?

iOS ve Android kullanıcıları, Yandex Haritalar veya Yandex Navigasyon uygulamasını güncelleyerek bu özelliğe erişebiliyor.

Stadyumu 3D görmek için harita üzerinde RAMS Park aranabilir ya da doğrudan stadyuma yakınlaştırılabilir.

3D görünüm için: Ekrandaki 3D simgesine dokunmak veya iki parmakla yukarı doğru kaydırmak yeterli.