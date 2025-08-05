Alagöz, özellikle 70'li yıllarda eşi Rana Alagöz ile birlikte seslendirdiği şarkılarla geniş kitlelere ulaşmış, Türk pop müziğinde önemli izler bırakmıştı. Hem besteci hem de yorumcu kimliğiyle tanınan Alagöz, sanat yaşamı boyunca sayısız esere imza attı.

Sanatçının vefat nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ailesi ve yakın çevresi cenaze törenine ilişkin bilgileri ilerleyen saatlerde duyuracak.

Selçuk Alagöz Kimdir?

1944 yılında Malatya’da doğan Selçuk Alagöz, Türk pop müziğinin öncülerinden biri olarak tanındı. Müzik hayatına genç yaşlarda başlayan Alagöz, özellikle 1960'lı ve 70'li yıllarda büyük çıkış yakaladı.

Kardeşi Serpil Alagöz ve eşi Rana Alagöz ile birlikte sahne alan Selçuk Alagöz, hem sahne performansları hem de besteleriyle dönemin müzik anlayışına yön verdi. Anadolu ezgileriyle batı müziğini harmanlayan tarzı sayesinde "Anadolu Pop" akımının önemli temsilcileri arasında gösterildi.

"Selçuk Alagöz Orkestrası" ile uzun yıllar sahne aldı, birçok plak ve albüme imza attı. Müzik kariyerinin yanı sıra televizyon programlarında ve çeşitli kültürel projelerde de yer aldı. Aynı zamanda birçok genç müzisyene ilham kaynağı oldu.