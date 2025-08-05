Kalyon Stadı’nda gerçekleşen mücadelede Demir, daha henüz 10. saniyede fileleri havalandırarak Süper Lig tarihinin bilinen en erken golünü kaydetti.

Bu golden önceki rekor ise 29 Kasım 2008’de Eskişehirspor-Denizlispor maçında Trinidad ve Tobagolu Darryl Bevon Roberts’a aitti. Roberts, karşılaşmanın 12. saniyesinde Denizlispor adına golü atmıştı.

İlk 30 Saniyede Atılan Diğer Erken Goller

Ligde ilk yarım dakikada atılan dikkat çekici goller ise şu şekilde sıralanıyor:

saniye: Maxi Gomez (Trabzonspor) – Galatasaray-Trabzonspor, 2022-2023

saniye: İlhan Parlak (Kayserispor) – Sivasspor-Kayserispor, 2005-2006

saniye: Umut Bulut (Trabzonspor) – Trabzonspor-Gaziantepspor, 2007-2008

saniye: Vedat İnceefe (Galatasaray) – Galatasaray-Göztepe, 2001-2002

saniye: Musa Aydın, Yekta Kurtuluş, Andre Castro De Pereira, David Akintola gibi isimler çeşitli sezonlarda ilk 20 saniyede gol kaydetti.

21-30 saniye arasında ise Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Elvir Bolic, Braian Samudio, Pedrinho ve Mbaye Diagne gibi oyuncular yer aldı.

Süper Lig’de Hızlı Goller, Maçın Ritmini Değiştiriyor

Bu erken goller, Süper Lig’de maçların dinamiklerini anında değiştirerek hem oyuncular hem de taraftarlar üzerinde büyük etki bırakıyor. Özellikle Muhammet Demir’in 10. saniyedeki golü, hem oyuncu hem kulüp adına önemli bir başarı olarak kabul ediliyor.

Türkiye Süper Lig’i, futbolseverlere sadece heyecanlı mücadeleler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda tarih boyunca kaydedilen hızlı gollerle de futbol tarihine adını yazdırıyor.