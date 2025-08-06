Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görev yapan Saliha Akkaş, boşanma aşamasında olduğu eşi Salih Akkaş tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Akkaş’ın cinayete kurban gitmesi, Meclis personelini derinden sarstı. Yaşanan bu olay kadınların güvenliği ve şiddetle mücadele konusunda alınan tedbirleri yeniden gündeme taşıdı.

KEFEK OLAĞANÜSTÜ BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRECEK!

Edinilen bilgilere göre, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun (KEFEK) önümüzdeki günlerde olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. İddialara göre, toplantının gündeminde ise kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında uygulanan 6284 sayılı kanunun daha da güçlendirilmesi yer alıyor.

Komisyon kaynakları, özellikle şiddet geçmişi olan faillerin önleyici tedbirlerle daha etkin denetlenmesi, uzaklaştırma kararlarının uygulanmasının sıkılaştırılması, önleyici elektronik kelepçe sisteminin yaygınlaştırılması gibi başlıkların görüşüleceğini ifade etti.

6284 SAYILI KANUN NEDİR?

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, şiddet mağdurlarını korumayı ve şiddetin önlenmesini amaçlıyor. Bu kanun kapsamında alınabilecek önlemler arasında failin uzaklaştırılması, mağdura geçici maddi yardım sağlanması, kimlik ve adres bilgilerinin gizlenmesi gibi çeşitli tedbirler bulunuyor.

YENİ DÜZENLEME GELİR Mİ?

KEFEK’in olağanüstü toplantısı sonrası çıkacak önerilerin, hem TBMM Genel Kurulu'nda hem de ilgili bakanlık düzeyinde hızla gündeme alınması bekleniyor. Özellikle boşanma aşamasında tehdit altındaki kadınların daha etkili korunmasına yönelik düzenlemelerin ele alınması yönünde baskı artıyor.