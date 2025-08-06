Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki Göz-Göz, yeni sezon öncesinde 8 as futbolcuyla yollarını ayırdı. Kadroya ise şu ana kadar 9 yeni isim katıldı. Başkan Rasmus Ankersen, sportif direktör Ivan Mance ve kulübün sahibi konumundaki Sport Republic, transfer politikasında yıldız oyuncular yerine potansiyeli yüksek ve tecrübeli isimleri tercih etti.

Brezilya Pazarı Ön Planda

Transfer çalışmalarında özellikle Brezilya pazarına yönelen Göztepe, sağ bek Ruan Teixeira, stoper Godoi, ön libero Rhaldney ve forvet Janderson’u renklerine bağladı. Kadroda geçen sezondan kalan Juan, Emersson, Heliton ve Romulo ile birlikte Brezilyalı oyuncu sayısı 8’e yükseldi.

Yabancı Transferlerde Çeşitlilik

Sarı-kırmızılı ekip, Fransız sol kanat Cherni, Ürdünlü genç golcü Sabra ve Beninli ofansif orta saha oyuncusu Junior Olaitan Ishola’yı da kadrosuna dahil etti. Yerli transferlerde ise dikkat çeken isimler, 10 numara pozisyonu için Efkan Bekiroğlu ve sağ kanat oyuncusu Arda Okan Kurtulan oldu.

İskelet Kadro Korundu

Geçtiğimiz sezonun önemli isimlerinden kaleci Lis, stoper Heliton, İsmail, Ogün, Dennis, Miroshi, Taha, Furkan ve Ahmed Ildız gibi oyuncular kadroda tutuldu. Kulüp, genç yıldız Romulo’yu ise hazırlık maçlarında oynatmadı; oyuncunun RB Leipzig’e rekor bir bonservisle transfer olması bekleniyor.

Göztepe’nin Süper Lig Yolculuğu Başlıyor

Sezonun ilk maçını 11 Ağustos’ta Çaykur Rizespor deplasmanında oynayacak olan Göztepe, taraftarının karşısına ise 16 Ağustos’ta Gürsel Aksel Stadı’nda Fenerbahçe maçıyla çıkacak.