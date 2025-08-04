Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve ekibi, deniz dibi temizliği sırasında kirlilik oluşturacak materyallerle karşılaştı. Dalışlarda en çok sigara izmariti, ıslak mendil, poşet ve pet şişe gibi atıklar bulundu. Özellikle amatör balıkçılar, balık tutmak için pet şişeleri kesip içine çakıl ve ekmek koyarak denize bırakmaya başladı. Bu şişelerin zamanla suyun dibine sürüklenerek kirlilik oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, farklı boyutlarda yüzlerce pet şişe bulduklarını söyledi. Deniz dibinde ayrıca akü, çapa ve yiyecek kapları gibi farklı atıklara da rastlandı.

'PAMUK YIĞINI GİBİ İZMARİT KÜMELERİ'

Denize en çok atılan maddelerin başında sigara izmaritlerinin geldiğini kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu, “Dalışlarımızda pamuk yığını gibi izmarit kümeleri görüyoruz. Özellikle filtre kısımları dikkat çekici. Islak mendiller de deniz ortamında çözünmüyor ve çevresindeki çöpleri de toplayarak çirkin bir görüntü oluşturuyor. Ekibimizle daldığımızda sık sık deniz dibi temizliği yapmaya çalışıyoruz. Her seferinde birçok atığı kıyıya çıkarıyoruz" dedi.

BALIK TUTMA TUZAĞI; PET ŞİŞELER

Prof. Dr. Gökoğlu, amatör balıkçıların sıklıkla pet şişe yöntemiyle balık tuttuğunu ve bu şişelerin deniz dibini kirlettiğini belirterek, “İnsanlar pet şişeyi kesip içine çakıl ve ekmek kırıntısı koyarak balık tutmaya çalışıyor. İşleri bittiğinde bu pet şişeleri denizin kenarında bırakıyorlar. Şişeler zamanla suyun dibine sürüklenip plastik atık haline geliyor. 20 litrelik, 5 litrelik, 1,5 litrelik pek çok farklı boyutta pet şişe buluyoruz. Bu yöntem denize ciddi zarar veriyor" diye konuştu.

AKÜDEN ÇAPAYA, YİYECEK KAPLARINA KADAR

Deniz dibinde karşılaştıkları atıklar arasında ilginç örnekler bulunduğunu da belirten Prof. Dr. Gökoğlu, “Akü, çapa, yiyecek kapları gibi ilginç atıklara da rastlıyoruz. Rüzgarla denize uçan poşetler, karadan getirilen yiyeceklerin kapları suyun altında büyük kirliliğe neden oluyor. İnsanlarımız adeta deve kuşu misali kafasını kuma gömer gibi davranıyor, içtikleri su ya da kola şişelerini içine kum ve çakıl doldurarak denize atıyor. Deniz dibinde bunlardan çok fazla var" ifadelerini kullandı.