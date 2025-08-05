Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde kente gelen turist sayısı, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 0,77 azalarak 8 milyon 988 bin 751 oldu. Geçen yılın 7 aylık sürecinde bu rakam 9 milyon 58 bin seviyesindeydi.

Temmuz’da 2,7 Milyon Turist Geldi

2025 yılı Temmuz ayında Antalya’ya gelen turist sayısı 2 milyon 722 bin olarak kaydedildi. Bu sayı geçen yılın temmuz ayına göre 21 bin 69 kişilik düşüşe işaret ediyor. Ancak Rus turist sayısında artış dikkat çekti.

9 Milyon Turist Aşıldı, Günlük Rekor Geldi!

  • 1 Ağustos 2025 itibarıyla toplam turist sayısı: 9 milyon 30 bin 352

  • 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü Antalya, tüm zamanların en yüksek günlük yabancı turist girişini yaşadı:

    • Antalya Havalimanı: 103.526 kişi

    • Gazipaşa-Alanya Havalimanı: 1.758 kişi

    • Toplam: 105.284 kişi

Antalya’ya En Çok Turist Hangi Ülkelerden Geliyor?

1. Rusya – 2.027.000 turist

Payı: %24,1 (geçen yıla göre küçük düşüş)

2. Almanya – 1.715.000 turist

Payı: %20,4 (yüzde 3 düşüş)

3. İngiltere – 880.713 turist

Payı: %10,5 (yüzde 0,7 artış)

4. Polonya – 691.520 turist

Payı: %7,7 (yüzde 1 artış)

Antalya’ya En Çok Turist Gönderen Diğer 16 Ülke (Ocak-Temmuz 2025):

  • Hollanda – 273 bin (%1,8 düşüş)

  • Kazakistan – 240 bin (%12 düşüş)

  • Ukrayna – 228 bin (%22 artış)

  • Romanya – 221 bin (%1 düşüş)

  • Çekya – 153 bin (%5 düşüş)

  • Litvanya – 134 bin (%11 artış)

  • Danimarka – 115 bin (%4 düşüş)

  • Belçika – 115 bin (%0,8 düşüş)

  • Slovakya – 113 bin (%8 düşüş)

  • Avusturya – 104 bin (%5 artış)

  • Moldova – 102 bin (%2 artış)

  • İsveç – 98 bin (%2 düşüş)

  • Fransa – 95 bin (%2 düşüş)

  • Belarus – 93 bin (%2 artış)

  • İsviçre – 81 bin (%1 düşüş)

  • Norveç – 75 bin (%6 düşüş)

Antalya 2025 Turizm Sezonu Rakamlarla

  • Toplam turist (1 Ocak – 1 Ağustos 2025): 9.030.352

  • Günlük turist rekoru (2 Ağustos 2025): 105.284

  • En çok turist gelen ülke: Rusya

  • Top 4 pazar: Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya

Kaynak: DHA