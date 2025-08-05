Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde kente gelen turist sayısı, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 0,77 azalarak 8 milyon 988 bin 751 oldu. Geçen yılın 7 aylık sürecinde bu rakam 9 milyon 58 bin seviyesindeydi.
Temmuz’da 2,7 Milyon Turist Geldi
2025 yılı Temmuz ayında Antalya’ya gelen turist sayısı 2 milyon 722 bin olarak kaydedildi. Bu sayı geçen yılın temmuz ayına göre 21 bin 69 kişilik düşüşe işaret ediyor. Ancak Rus turist sayısında artış dikkat çekti.
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Rusya: %3,4 artış – 618 bin turist
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Almanya: %0,09 artış – 442 bin turist
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Polonya: %0,7 artış – 225 bin turist
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İngiltere: %3 düşüş – 215 bin turist
9 Milyon Turist Aşıldı, Günlük Rekor Geldi!
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1 Ağustos 2025 itibarıyla toplam turist sayısı: 9 milyon 30 bin 352
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2 Ağustos 2025 Cumartesi günü Antalya, tüm zamanların en yüksek günlük yabancı turist girişini yaşadı:
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Antalya Havalimanı: 103.526 kişi
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Gazipaşa-Alanya Havalimanı: 1.758 kişi
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Toplam: 105.284 kişi
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Antalya’ya En Çok Turist Hangi Ülkelerden Geliyor?
1. Rusya – 2.027.000 turist
Payı: %24,1 (geçen yıla göre küçük düşüş)
2. Almanya – 1.715.000 turist
Payı: %20,4 (yüzde 3 düşüş)
3. İngiltere – 880.713 turist
Payı: %10,5 (yüzde 0,7 artış)
4. Polonya – 691.520 turist
Payı: %7,7 (yüzde 1 artış)
Antalya’ya En Çok Turist Gönderen Diğer 16 Ülke (Ocak-Temmuz 2025):
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Hollanda – 273 bin (%1,8 düşüş)
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Kazakistan – 240 bin (%12 düşüş)
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Ukrayna – 228 bin (%22 artış)
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Romanya – 221 bin (%1 düşüş)
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Çekya – 153 bin (%5 düşüş)
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Litvanya – 134 bin (%11 artış)
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Danimarka – 115 bin (%4 düşüş)
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Belçika – 115 bin (%0,8 düşüş)
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Slovakya – 113 bin (%8 düşüş)
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Avusturya – 104 bin (%5 artış)
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Moldova – 102 bin (%2 artış)
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İsveç – 98 bin (%2 düşüş)
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Fransa – 95 bin (%2 düşüş)
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Belarus – 93 bin (%2 artış)
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İsviçre – 81 bin (%1 düşüş)
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Norveç – 75 bin (%6 düşüş)
Antalya 2025 Turizm Sezonu Rakamlarla
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Toplam turist (1 Ocak – 1 Ağustos 2025): 9.030.352
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Günlük turist rekoru (2 Ağustos 2025): 105.284
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En çok turist gelen ülke: Rusya
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Top 4 pazar: Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya