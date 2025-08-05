Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde kente gelen turist sayısı, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 0,77 azalarak 8 milyon 988 bin 751 oldu. Geçen yılın 7 aylık sürecinde bu rakam 9 milyon 58 bin seviyesindeydi.

Temmuz’da 2,7 Milyon Turist Geldi

2025 yılı Temmuz ayında Antalya’ya gelen turist sayısı 2 milyon 722 bin olarak kaydedildi. Bu sayı geçen yılın temmuz ayına göre 21 bin 69 kişilik düşüşe işaret ediyor. Ancak Rus turist sayısında artış dikkat çekti.

Rusya : %3,4 artış – 618 bin turist

Almanya : %0,09 artış – 442 bin turist

Polonya : %0,7 artış – 225 bin turist

İngiltere: %3 düşüş – 215 bin turist Gazzeli Öğrencinin Yürek Burkan Çağrısı: “Annem Türkiye’de Tedavi Olsun” İçeriği Görüntüle

9 Milyon Turist Aşıldı, Günlük Rekor Geldi!

1 Ağustos 2025 itibarıyla toplam turist sayısı: 9 milyon 30 bin 352

2 Ağustos 2025 Cumartesi günü Antalya, tüm zamanların en yüksek günlük yabancı turist girişini yaşadı: Antalya Havalimanı : 103.526 kişi Gazipaşa-Alanya Havalimanı : 1.758 kişi Toplam : 105.284 kişi



Antalya’ya En Çok Turist Hangi Ülkelerden Geliyor?

1. Rusya – 2.027.000 turist

Payı: %24,1 (geçen yıla göre küçük düşüş)

2. Almanya – 1.715.000 turist

Payı: %20,4 (yüzde 3 düşüş)

3. İngiltere – 880.713 turist

Payı: %10,5 (yüzde 0,7 artış)

4. Polonya – 691.520 turist

Payı: %7,7 (yüzde 1 artış)

Antalya’ya En Çok Turist Gönderen Diğer 16 Ülke (Ocak-Temmuz 2025):

Hollanda – 273 bin (%1,8 düşüş)

Kazakistan – 240 bin (%12 düşüş)

Ukrayna – 228 bin ( %22 artış )

Romanya – 221 bin (%1 düşüş)

Çekya – 153 bin (%5 düşüş)

Litvanya – 134 bin ( %11 artış )

Danimarka – 115 bin (%4 düşüş)

Belçika – 115 bin (%0,8 düşüş)

Slovakya – 113 bin (%8 düşüş)

Avusturya – 104 bin ( %5 artış )

Moldova – 102 bin ( %2 artış )

İsveç – 98 bin (%2 düşüş)

Fransa – 95 bin (%2 düşüş)

Belarus – 93 bin ( %2 artış )

İsviçre – 81 bin (%1 düşüş)

Norveç – 75 bin (%6 düşüş)

Antalya 2025 Turizm Sezonu Rakamlarla

Toplam turist (1 Ocak – 1 Ağustos 2025): 9.030.352

Günlük turist rekoru (2 Ağustos 2025): 105.284

En çok turist gelen ülke: Rusya

Top 4 pazar: Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya