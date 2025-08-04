Gazeteci Ruşen Çakır’ın açıklamaları gündem yarattı. Çakır, Abdullah Öcalan’ın, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’a özel bir mesaj gönderdiğini öne sürdü.

Ruşen Çakır, Abdullah Öcalan’ın avukatları aracılığıyla Erkan Baş’a iletilmek üzere bir mesaj verdiğini iddia etti. Çakır’a göre mesajda Öcalan, “Erkan Baş’a selamlarımı iletin. Parti ismi önerisi alın. Yeni partiye dahil olabilirler.” dedi.

Öcalan’ın mesajının içeriği, siyasi çevrelerde yeni bir parti arayışının ve olası iş birliklerinin gündeme gelebileceği yönünde yorumlandı.