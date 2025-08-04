Olay, Piri Reis Mahallesi 2268. sokaktaki bir sitede yaşandı. Sitenin arızalanan demir kapısını onarmak üzere çağırılan usta çalışmasına mola verdi. Bu esnada siteye minibüsle gelen şüpheli, darbeli matkabı alarak aracına koydu. sonrasında da siteye geldiği araçla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık matkabın yerinde olmadığının anlaşılması üzerine ortaya çıktı. Site yöneticilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Polis ekipleri olayla alakalı inceleme başlattı.

Veysel TİMDU/İSTANBUL, (DHA)-