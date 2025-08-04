Bursa’nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, park halindeki TIR’a çarptı. Kazada sürücü Hasan Yenigelenler yaşamını yitirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı’nda saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, 44 yaşındaki Hasan Yenigelenler'in kullandığı 16 BV 405 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki TIR’a arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan Hasan Yenigelenler’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yenigelenler’in cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yüksek hızla gelerek park halindeki TIR’ın altına girdiği anlar yer aldı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.