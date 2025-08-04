Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Orhaneli-Karıncalı yolu Kocasu mevkisinde yaşandı. İlçe merkezinden Karıncalı Mahallesi'ne doğru seyir halindeki Berat Arıkan yönetimindeki motosiklet, yokuşta kontrolden çıkarak takla attı. Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Berat Arıkan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi, ağır yaralanan arkadaşı İsmail Ateş, ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ateş'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Berat Arıkan'ın Karıncalı Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği aktarıldı, kazayla alakalı inceleme başlatıldı.
Osman SAK/ORHANELİ (Bursa), (DHA)-