İnsan Kaynakları Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Bölgesel Uygulamalı Mevzuat Eğitimi, İzmir Bölge Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda yapıldı. Programa İzmir’in yanı sıra Aydın, Manisa, Muğla ve Uşak illerinde faaliyet gösteren gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan İzmir Bölge Müdürü Osman Başeğmez, 121 basın çalışanının yer aldığı eğitimin sektöre önemli katkı sağlayacağını belirtti. Başeğmez, önümüzdeki dönemde de benzer eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının süreceğini vurgulayarak, sektör temsilcileriyle sürekli iletişim halinde olduklarını ifade etti.

Eğitim kapsamında, Denetim ve İlan Müdürlüğü personeli tarafından özellikle 1 Nisan 2023’te yürürlüğe giren Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği detaylı biçimde anlatıldı. İnternet haber sitelerinin süreli yayın statüsü kazanmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni yükümlülükler de katılımcılarla paylaşıldı.

Programda; ilan ve reklam yayımlama şartları “ilan” ve “denetim” başlıkları altında incelenirken, uygulamada karşılaşılan sorunlara da değinildi. Kadro düzenlemeleri, beyan zorunlulukları, içerik kriterleri, muhasebe işlemleri, sektörel kayıtlar, baskı ve dağıtım kuralları gibi birçok konu hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca ilanların yayımlanma süreçleri, isim ve alan adı değişiklikleri, yayın sürekliliği, devir işlemleri ve künye düzenlemeleri gibi teknik detaylar da ele alındı. Bunun yanında BİK Analitik sistemi ve ilan.gov.tr portalının kullanımı hakkında da katılımcılara bilgi verildi.

Öte yandan eğitim programının ikinci ayağının 15 Nisan Çarşamba günü Trabzon’da düzenleneceği açıklandı. Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane ve Rize illerinden gazetecilerin katılımıyla gerçekleştirilecek programda, mevzuat eğitimlerinin devam etmesi planlanıyor.