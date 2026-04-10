Türkiye’de tütünle mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralayacak 41 maddelik düzenleme taslağında sona gelindi. Taslakta, 2040 yılı itibarıyla tütün ürünlerinin üretimi, satışı ve dağıtımının tamamen yasaklanması hedefleniyor.

Düzenleme kapsamında sigara kullanımına yönelik kısıtlamalar da genişletiliyor. Buna göre açık alanlar dahil olmak üzere birçok noktada sigara kullanımı büyük ölçüde yasaklanacak. Yeme-içme işletmelerinin açık alanlarında sigara içilmesine izin verilmeyecek.

İşletmelerde ise yalnızca toplam alanın yüzde 10’unu geçmeyen ve 20 metrekare ile sınırlı, izole edilmiş bölümlerde sigara kullanımına müsaade edilecek. Bu alanlara 18 yaş altı alınmayacak ve herhangi bir servis yapılmayacak.

Otellerde sigara kullanımı ise sadece özel olarak ayrılmış odalarla sınırlandırılacak. Yasak alanlarda sigara içenlere 5 bin TL idari para cezası uygulanması planlanıyor.

Taslakta ayrıca tütün ürünlerinin satışına da yeni düzenlemeler getiriliyor. Ürünlerin kapalı dolaplarda, görünmeyecek şekilde satılması ve satışların elektronik sistem üzerinden, yaş doğrulaması yapılarak gerçekleştirilmesi zorunlu hale gelecek.

Henüz yasalaşmayan düzenlemenin son aşamaya geldiği belirtilirken, kamuoyunda geniş yankı uyandırması bekleniyor.