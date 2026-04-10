Trump, Amerikan basınına yaptığı değerlendirmede, Netanyahu ile görüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bibi ile konuştum ve bu konuyu biraz daha sakinleştirecek. Bence biraz daha sakin davranmamız gerekiyor.”

Trump, bölgede tansiyonun düşmesinin ateşkes süreci açısından kritik olduğunu vurguladı.

“İsrail saldırıları azaldı”

ABD Başkanı, İsrail’in Lübnan’a yönelik operasyonlarına da değinerek saldırıların “bugün itibarıyla azaldığını” öne sürdü. Trump, bölgedeki gerilimin kontrol altına alınmasının önemine dikkat çekti.

ABD–İran ateşkesi hakkında açıklama

Trump, İran ile ABD arasında yürütülen geçici ateşkes sürecine ilişkin de iyimser konuştu. Anlaşmanın uygulanacağına inandığını söyleyen Trump, İran yönetimi hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

“İranlı liderler toplantılarda basına söylediklerinden çok daha farklı konuşuyor. Daha makul davranıyorlar.”

Trump ayrıca İran’ın askeri kapasitesine atıfta bulunarak, “Şu anda askeri güçleri yok” ifadelerini kullandı.

Bölgesel gerilimde kritik süreç

İsrail ile Lübnan hattında süren çatışmalar ve ABD–İran arasındaki diplomatik temaslar, Orta Doğu’da tansiyonun seyrini belirleyen başlıklar arasında yer alıyor.

Trump’ın açıklamaları, hem ateşkes süreci hem de bölgedeki askeri hareketlilik açısından dikkatle takip ediliyor.