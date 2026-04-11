Tunus Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier başkanlığındaki Tunuslu sanayici ve iş insanlarından oluşan heyet, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi’ni (ASO 1. OSB) ziyaret etti.

Heyet, ASO 1. OSB Başkan Vekili Mevlüt Açıkgöz, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Bozkurt ve Mustafa Özçelik tarafından karşılandı. Ziyarete, Bölge Müdürü Cüneyt Çalık, Müdür Yardımcısı Kamil Sunal ile bölgede faaliyet gösteren Hidromek firmasının temsilcileri de katıldı.

İçeriği Görüntüle

Gerçekleşen görüşmede, Tunus Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier ve beraberindeki heyet ile karşılıklı istişarelerde bulunuldu. ASO 1. OSB Başkan Vekili Mevlüt Açıkgöz, bölgenin üretim kapasitesi, altyapısı ve yürütülen faaliyetler hakkında kapsamlı bilgiler paylaşırken; Bölge Müdürü Cüneyt Çalık da bölgedeki çalışmalar ve projelere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Program kapsamında heyet, Türkiye’nin önde gelen iş makinesi üreticilerinden Hidromek’in üretim tesislerini ziyaret etti. Hidromek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt, firmanın faaliyetleri, üretim süreçleri ve ihracat yapısı hakkında detaylı bilgiler verdi.

Uluslararası iş birliği ve sanayi alanındaki temasların geliştirilmesi açısından önem taşıyan ziyaret, karşılıklı iyi niyet ve iş birliği mesajlarının paylaşılmasıyla sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi