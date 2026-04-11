Ankara’da toplu ulaşımı kullanan vatandaşları yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme duyuruldu. Yenikent Vural Baylan Bulvarı’nda yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle, bölgedeki bazı EGO otobüs duraklarında geçici süreyle hizmet verilemeyeceği açıklandı.

Yapılan bilgilendirmeye göre, 50120, 50121, 50054, 56715, 50074, 50052, 50075, 50050, 52750, 52751, 56734, 56735, 56737 ve 56736 numaralı duraklar çalışmalar süresince kullanım dışı olacak.

EGO otobüslerinin bu süreçte seferlerini aksatmamak adına alternatif güzergah kullanacağı belirtildi. Araçların, Kayı Caddesi, 13. Cadde ve 11. Cadde üzerinden ilerleyerek mevcut hatlarına bağlanacağı ve hizmetin bu şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için geçici güzergah düzenlemesine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.