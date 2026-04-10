Bursaspor, Mardin 1969 Spor ile oynadığı karşılaşmada yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından toplamda 278 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Bursaspor'a 4 Nisan'da oynanan Mardin 1969 Spor maçında merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu ihlalin sezon içinde 12'nci kez tekrarlanması nedeniyle 211 bin TL, tribünlere seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılması nedeniyle 55 bin TL ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle kulübe 12 bin TL para cezası verildi. PFDK, Bursaspor'a toplamda 278 bin TL para cezası keserken, Mardin 1969 Spor'a ise misafir takım teknik sorumlusunun flaş röportaja katılmaması nedeniyle kulübe 55 bin TL para cezası uyguladı.