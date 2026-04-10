Çoksesli müziğin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, 11-12 Nisan tarihlerinde Ankara’da sanatseverleri koro konserleriyle dolu yoğun bir programa davet ediyor. Kadın ve çocuk koroları kurarak bu alandaki farkındalığı artıran vakıf, aynı zamanda Ankara’daki korolara verdiği destekle dikkat çekiyor.

Program kapsamında ilk etkinlik 11 Nisan Cumartesi günü saat 13.00’te Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde gerçekleşecek. SCA Müzik Vakfı Kadınlar Korosu, Aktiffelsefe Kültür Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışması’nın 30. yıl ödül töreni ve sergi açılışında sahne alacak. Şef Cihan Can yönetimindeki koroya piyanoda Evren Kalaycıoğlu, mandolinde Hülya Sağır ve Mualla Ayözcan eşlik edecek.

Aynı gün saat 20.00’de, Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında Jakarta Concert Orchestra ile Batavia Madrigal Singers, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da sahne alacak.

12 Nisan Pazar günü ise konserler Koro Evi etkinlikleriyle devam edecek. Saat 16.00’da Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Dostluğun Sesi Korosu, Koro Popsesli ve Alegria Korosu, CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da sahne alacak. Şef Zuhal Kaynar yönetimindeki Dostluğun Sesi Korosu’na piyanoda Elvan Uluçınar Alpagut eşlik edecek. Koro, Türk ezgilerinin yanı sıra dünyanın farklı yörelerinden halk şarkılarını seslendirecek.

Aynı gün saat 20.00’de ise Batavia Madrigal Singers bir kez daha CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da sahne alarak festival kapsamında müzikseverlerle buluşacak.

Farklı tarzlarda eserlerin çoksesli düzenlemelerle seslendirileceği konserlerde, şef İnci Tığlı Ayağ yönetimindeki Alegria Korosu ile Tuğçe Kaynak Akçaoğlu yönetimindeki Koro Popsesli de sahne alacak.

Ankara’da hafta sonu boyunca sürecek etkinlikler, çoksesli müziğin zenginliğini ve koro kültürünün birleştirici gücünü sanatseverlerle buluşturacak.