Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın en köklü yerleşim yerlerinden biri olan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından restore edilerek Başkente yeniden kazandırılan tarihi Saraçoğlu Mahallesi'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kızılay’da bulunan Saraçoğlu mahallesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Erdoğan, Ankara sokaklarında vatandaşlarla "gönül köprüsü" kurdu. Özellikle gençler ve çocuklarla renkli kareler yansıdı, sıcak diyaloglar yaşandı.

AK Parti Ankara Milletvekili ve Gençlik Kolları Dış İlişkiler Başkanı Zehranur Aydemir’in öncülüğünde düzenlenen etkinlikte TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik etti.

GENÇLERLE KAFE’DE SOHBET ETTİ

Saraçoğlu'nun modern ve tarihi dokusunun birleştiği bir kafeye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafe çalışanlarıyla tek tek selamlaştı. Kafede bulunan gençlerin arasına karışan Erdoğan, sohbette gençlerin taleplerini dinledi ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

ÇOCUKLARA HARÇLIK VERDİ, BEBEKLERİ SEVDİ

Kucağına aldığı bebekleri seven ve aileleriyle uzun süre sohbet eden Erdoğan, çocukları da unutmadı. Yanına gelen miniklerle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı, onlara harçlık vererek sevinçlerine ortak oldu. O anlar çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

ERDOĞAN'A GENİŞ BİR HEYET EŞLİK ETTİ

Erdoğan’a bu ziyaretinde AK Parti Ankara Milletvekili ve Gençlik Kolları Dış İlişkiler Başkanı Zehranur Aydemir’in yanı sıra; TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum, Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Ankara Milletvekilleri Murat Alparslan, Lütfiye Selva Çam, Jülide Sarıeroğlu, Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti kurmayları eşlik etti.

FUAT OKTAY’DAN ANKARALI GENÇLER ADINA MEMNUNİYET MESAJI

Bu güzel buluşmaya eşlik edenler arasında yer alıp Erdoğan’ın masasındaki gençlerle sohbete katılan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, sosyal medya hesabından etkinliğe ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ının yoğun gündemi arasında Ankaralı gençlerle hafta içinde gerçekleştirdiği buluşmaya eşlik ettik. Geleceğimizin teminatı gençlerimizle sıcak ve samimi bir sohbet ortamıydı...”

