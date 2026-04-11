Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan Enes Akbulut (33) ile Gülamir Taş (48), Yunuseli Mahallesi’ndeki çocuk parkında temizlik çalışmalarını tamamladıktan sonra mola verdi. Bankta dinlenmek yerine tahterevalliye binen iki işçi, dakikalarca eğlenerek keyifli anlar yaşadı.

Mahalle sakinlerinden biri tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, işçilerin günün yorgunluğunu çocuklar gibi eğlenerek attığı görüldü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, “Kentimizi güzelleştiren emek sadece çalışmakla değil, yüzlerdeki tebessümle de büyüyor. Temizlik İşleri ekip arkadaşlarımızın bu güzel anı, işlerine kattıkları gönül ve enerjinin en güzel göstergesi” ifadelerini kullandı.

“İşimizi severek yapıyoruz”

11 yıldır temizlik görevlisi olarak çalıştığını belirten Enes Akbulut, mola sırasında canlarının sıkıldığını ve eğlenmek için tahterevalliye bindiklerini söyledi. Akbulut, “İşimizi severek yapıyoruz. Enerjimiz hala yüksek” dedi.

Gülamir Taş ise arkadaşının önerisiyle tahterevalliye bindiklerini belirterek, “Çok eğlendik. İşimizi severek yapıyoruz. Görüntüleri sonradan biz de sosyal medyada gördük” diye konuştu.