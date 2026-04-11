Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı değerlendirmede gemilere en güçlü mühimmat ve silahların yüklendiğini belirterek, “Eğer anlaşma olmazsa onları kullanacağız. Etkili bir şekilde kullanacağız” ifadelerini kullandı.

“Karşımızdakilere güvenemiyoruz”

Trump, müzakere sürecine ilişkin güvensizlik mesajı vererek, karşı tarafın nükleer silahlar konusunda çelişkili açıklamalar yaptığını savundu.

ABD Başkanı, “Yüzümüze karşı tüm nükleer silahlardan arınacaklarını söylüyorlar, ancak basına uranyum zenginleştirmek istediklerini ifade ediyorlar” dedi.

İran’a sert eleştiri

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise İran’a yönelik sert ifadeler kullandı. İran’ın uluslararası su yollarını kullanarak “şantaj” yaptığını öne süren Trump, ülkenin müzakere dışında güçlü bir kozunun olmadığını savundu.

İslamabad’da kritik görüşme

Açıklamalar, İslamabad’da yapılacak kritik müzakereler öncesinde tansiyonu yükseltirken, sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.